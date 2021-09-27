Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению продолжительность жизни со времен Второй мировой – ученые

Исследователи проанализировали данные 29 стран, среди которых большинство стран Европейского союза, США и Чили. Ученые выяснили, что в 27 из них пандемия привела к сокращению ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Только мужчины и женщины в Дании и Норвегии и женщины в Финляндии смогли избежать этого снижения.

В большинстве стран ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась больше, чем женщин. При этом наибольшее сокращение произошло у американских мужчин, у которых ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала на 2,2 года по сравнению с 2019 годом.

Также более 1,5 года потеряли мужчины Литвы, Болгарии и Польши и женщины США и Испании.

Из 29 стран ожидаемая продолжительность жизни женщин из 15 государств и мужчин из 10 стран в 2020 году оказалась ниже, чем в 2015-м, который и без того, по оценкам ученых, был исключительно плохим годом для ожидаемой продолжительности жизни из-за нерегулярно сильного сезона гриппа.

Новое исследование показало, что с 2019-го по 2020 год женщины в восьми странах и мужчины в 11 потеряли более года от ожидаемой продолжительности жизни.

“Масштабы потерь, наблюдаемые в 2020 году, не наблюдались со времен Второй мировой войны во многих странах Западной Европы, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Португалия. За исключением Литвы и Венгрии, потери в 2020 году в странах Восточной Европы превысили потери, наблюдавшиеся после распада Восточного блока”, – отмечают исследователи.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии подтвердили 231,9 млн случаев COVID-19, 4,7 млн человек умерли.

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