“С белыми волосами так же красиво, как с темными”. Джамала предстала в образе блондинки
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“Очень круто, что благодаря “Танцам со звездами” на “1+1″ можно оказаться где угодно”, – написала она. Певица заявила, что они с партнером Антоном Нестерко перенесут зрителей в жаркий зажигательный латинский клуб.
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“Вам с белыми волосами так же красиво, как с темными”, – отметила подписчица oksana__1_9_9_2_.
Видео выступления Джамалы и Нестерко разместили на YouTube-канале “Танцев со звездами”.
ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:
Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.
Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.
О своем участии в шоу “Танцы со звездами” на телеканале “1+1” Джамала сообщила в начале июля.
По результатам зрительского голосования проект “Танцы со звездами” покинули трехкратный чемпион Украины по стриптизу, актер Алексей Суровцев и его партнерша, танцовщица Марина Колосова.
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