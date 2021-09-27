 

“Нашли признаки повреждения почек”. Отдыхающую в оккупированном Крыму 62-летнюю Гузееву госпитализировали – СМИ

27.09.2021, 9:58, Новости дня
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Актриса сдала отрицательный тест на COVID-19, а медики оценивают ее состояние как стабильное.

По информации Telegram-канал Mash, актрису госпитализировали “с подозрением на заражение коронавирусом и начальным повреждением почек”. 

“По нашим данным, актрисе и телеведущей стало плохо пару дней назад. У нее появился кашель, температура, ей было трудно дышать. Она сама себе делала экспресс-тест, результат оказался положительным. У Ларисы Андреевны нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Все это осложняет ее состояние. Медики оценивают состоянии актрисы как тяжелое. Также они ждут результатов сделанного уже ими теста на коронавирус”, – говорится в публикации.

Актриса пока не комментировала информацию о госпитализации. Накануне она в Istagram Stories разместила публикацию, на которой запечатлена во время процедур в частной клинике, расположенной в аннексированном Россией Крыму. Kp.ru отмечает, что артистка проходила косметические процедуры.

Скриншот: _larisa_guzeeva_ / Instagram
Контекст:

Лариса Гузеева родилась в 1959 году в Оренбургской области. В 1984 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (сейчас РГИСИ).

В том же году дебютировала в кино в главной роли в фильме Эльдара Рязанова “Жестокий романс”. Наиболее известные роли актрисы в кино – в лентах “Палач”, “Граффити”, сериале “Наследницы”.

С 2008 года работает телеведущей на “Первом канале” в программе “Давай поженимся!”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты “Каланчак”, “Чаплынка” и “Чонгар” в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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