В Москве задержан сторонник Навального, 3 часа удерживавший клавиши Ctrl+Z на сервере ДЭГ

Сторонник Навального, внедрённый в аппарат ЦИК, пытался отменить итоги думских выборов в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. Благодаря бдительности коллег провокатор был задержан и ожидает суда в СИЗО.

Представители ЦИК рассказали о несанкционированном проникновении в серверную, где стоят центральные вычислительные центры системы «Электронное голосование». 22-летний уроженец Екатеринбурга, работавший системным администратором одного из московских избиркомов, подключил к серверу, регистрирующему голоса избирателей, собственную клавиатуру и использовал комбинацию клавиш Ctrl+Z, чтобы отменить результаты волеизъявления граждан. За 3 часа, которые он провёл в серверной, злоумышленник сумел отменить от 150 до 160 тысяч голосов москвичей, отданных за «Единую Россию».

«Это покушение на демократию, оплаченное деньгами НАТО и Госдепа. Подобное вмешательство хакеров в наши выборные процессы находится за гранью допустимого. Его ждёт суровый суд и справедливый приговор, а его забугорных кураторов – суровые ответные санкции. Также мы выяснили, что преступник играл в компьютерные игры, что и могло стать причиной его асоциального поведения. Совбез на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об их запрете», – рассказал источник в московской полиции.

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