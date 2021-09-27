 

В Китае начались продажи минивэна Hyundai Custo

27.09.2021, 9:48, Новости дня
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Известная компания Hyundai объявила о начале продаж нового минивэна Hyundai Custo на китайским рынке.

Данный автомобиль разделает платформу с актуальным поколением модели Kia Carnival. Вместе с тем разработчикам удалось существенно доработать транспортное средство по внешнему виду, о чем свидетельствуют обтекаемые формы кузова, увеличенная решетка радиатора и светодиодные фары. Новый экземпляр минивэн позволяет разместиться до 7 пассажирам.

Под капотом автомобиля предусмотрели агрегаты на 1,5 и 2,0 литра с мощностью 170 и 236 л.с. мощности соответственно. Кроме того, в салоне модели установили виртуальную приборную панель и крупный мультимедийный экран. Стоимость автомобиля достигает 175 тысяч юаней.



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