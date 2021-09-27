Nissan запускает продажи пикапа Frontier Nismo

Японский автогигант Nissan выпускает в продажу модернизированный пикап Nissan Frontier.

Автомобиль отличается от предшественника расширенным набором современных опций. Известно, что новый экземпляр Frontier оснащен компактной палаткой, которая располагается на крыше транспортного средства. Вместе с тем визуальные отличия новой генерации коснулись колесных дисков, внушительной решетки радиатора, бамперов и прожектора, установленного на капоте.

Из технических параметров следует выделить 3,8-литровый бензиновый двигатель с отдачей 310 л.с. Автомобиль поставляется с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Среди новых опций в Frontier указали круиз-контроль, расширенные системы безопасности и камеру кругового обзора.