 

Электрокар City Transformer умеет менять свою ширину

27.09.2021, 9:48, Новости дня
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Израильская компания объявила о намерении начать серийный выпуск автомобиля City Transformer.

Предложенная модель является ситикаром и предназначается для передвижения внутри города. Вместе с тем разработчики уверены, что готовящийся экземпляр City Transformer сможет оказаться достаточно привлекательным на рынке. Длина кузова автомобиля достигает 2,5 метра. Модель отличается повышенной маневренностью. Осуществить парковку на узких улицах станет существенно проще, чем на остальных моделях.

Эксперты полагают, что бюджетный ситикар City Transformer сможет оказаться в числе самых востребованных у горожан, однако пока его параметры и технические возможности засекречены, как и окончательная стоимость.



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