 

Названы продукты, помогающие “проскочить” сезон простуд

27.09.2021, 9:30, Разное
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Эксперты назвали продукты, которые помогут «проскочить» сезон простуд. Для этого следует укреплять иммунитет, употребляя богатую витамином С и антиоксидантами пищу.
К таким продуктам относится цветная капуста, болгарский перец, цитрусовые, ягоды, киви, брокколи, перец чили, листовая зелень, ананасы, манго, папайя, семена граната, шпинат, лимон и клубника. Их можно употреблять по отдельности, а также смешивать в блендере коктейли.
В качестве перекуса идеальными станут малина и ежевика.

Стоит помнить и о пользе ежедневных умеренных физических нагрузок, необходимости правильно питаться в осенний период и важности полноценного и качественного отдыха.

Источник: www.m24.ru



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