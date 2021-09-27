Названы продукты, помогающие “проскочить” сезон простуд

Эксперты назвали продукты, которые помогут «проскочить» сезон простуд. Для этого следует укреплять иммунитет, употребляя богатую витамином С и антиоксидантами пищу.

К таким продуктам относится цветная капуста, болгарский перец, цитрусовые, ягоды, киви, брокколи, перец чили, листовая зелень, ананасы, манго, папайя, семена граната, шпинат, лимон и клубника. Их можно употреблять по отдельности, а также смешивать в блендере коктейли.

В качестве перекуса идеальными станут малина и ежевика.

Стоит помнить и о пользе ежедневных умеренных физических нагрузок, необходимости правильно питаться в осенний период и важности полноценного и качественного отдыха.

Источник: www.m24.ru