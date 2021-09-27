 

В Китае усомнились в реальности высадки американских астронавтов на Луну

27.09.2021, 9:30, Разное
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В Китае усомнились, что в свое время американские астронавты высадились на Луну в рамках программы «Аполлон». Такие предположения появились после миссии к спутнику Земли китайской космической станции «Чанъэ-4».
В Китае уверены, что установка собственной станции на Луне поможет открыть правду о заявлениях американских астронавтов. Предполагается, что та миссия могла быть мошенничеством, о чем говорится в новом материале издания Sohu. Дело в том, что станция «Чанъэ-4», приземлившись на спутник, успешно запустила работу лунохода «Юйта-2». При этом, как показали исследования, условия на Луне достаточно суровые, что ставит под сомнение заявления, сделанные после миссии «Аполлон». Перепады температур составляют 300 градусов по Цельсию, поэтому китайскому аппарату приходилось длительное время находиться в спящем режиме, поэтому человеку пришлось бы в таких условиях достаточно сложно.

Китайские эксперты не исключают, что американцы никогда не ступали на поверхность Луны, а лишь сделали громкие заявления. При этом в США отвечают, что им удалось рассчитать время для комфортной высадки астронавтов, чтобы условия были более подходящими для этого. Также они использовали специальные защитные скафандры, пишет Nation news.



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