Наталья Бочкарева рассказала об отношениях с Киркоровым

Известная актриса Наталья Бочкарева пояснила об отношениях с Филиппом Киркоровым. Она прекратила общаться с поп-королем, поскольку супруг ее очень ревновал.

В рамках интервью Бочкарева рассказала, что немалую роль в ее судьбе сыграл Олег Табаков. Кроме того, одно время звезда сериала «Счастливы вместе» тесно общалась с Филиппом Киркоровым. Короля отечественной эстрады она назвала очень умным и порядочным человеком. Он сделал многое, чтобы Бочкарева развивалась в творческом плане. Актриса предложила вспомнить случай с Данилой Козловским, который запел благодаря активному содействию Киркорова. Сама же актриса никогда не занималась вокалом, но на ее способности обратил внимание артист. Он дал возможность Бочкаревой попробовать петь профессионально и поверить в себя. Нужно иметь огромную смелость, чтобы решиться выйти на сцену и исполнить композицию дуэтом с Киркоровым. Если он видит, что человек талантлив, то помогает ему.

Бочкаревой было всегда неловко звонить поп-королю, поскольку она думала, что будет отвлекать его. Актриса удивлялась, когда артист звонил ей сам лично, или же это делали его помощники. Общение знаменитостей всегда было теплым.

Журналисты поинтересовались, почему дружба с Киркоровым прекратилась. Бочкарева объяснила, что вышла замуж за очень ревнивого мужчину. Супруг старался оградить жену от представителей сильного пола.

Источник: www.starhit.ru