Бургомистром Берлина впервые станет женщина

Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франциска Гифай станет первой женщиной на посту бургомистра (мэра) Берлина, следует из предварительных данных выборов, по которым СДПГ победила в немецкой столице.

Гифай была выдвинута берлинским отделением СДПГ в лидеры предвыборного списка на выборах в Палату представителей Берлина и кандидатом в бургомистры. В настоящее время должность бургомистра в немецкой столице занимает другой известный социал-демократ Михаэль Мюллер, передает РИА «Новости».

Франциска Гифай занимала пост министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии, но подала заявление об отставке в связи со скандалом вокруг своей ученой степени, полученной ранее в Свободном университете (FU) Берлина.

Ранее сообщалось, что кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, согласно предварительным итогам голосования в Бундестаг, станет первой женщиной-трансгендером из Баварии в немецком парламенте.

В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 25,1%, «Зеленые» набирают 13,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.