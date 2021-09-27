 

ВОЗ решила возобновить расследование происхождения коронавируса

27.09.2021, 9:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВсемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19, сообщили СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal, представители организации отметили, что для решения этой задачи осталось на так много времени. ВОЗ соберет команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных, передает РИА «Новости».

Предыдущая международная группа ученых работала в КНР с января по февраль. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источник вируса.

Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.

В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.



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