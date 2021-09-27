 

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Крите

27.09.2021, 9:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗемлетрясение магнитудой 6,5 произошло на греческом острове Крит, информирует Европейский сейсмологический центр (ESMC).

Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 06.17 по времени UTC (09.17 мск). Эпицентр располагался в 20 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение в КНР привело к утечке более 150 тонн крепкого алкоголя.

The dust in the distance is from the 5.8R #earthquake that just hit #Crete this morning.

At only 10km depth, we REALLY FELT this one.

All good over here – just a few shattered picture frames.

Hope everyone else is doing ok!! pic.twitter.com/UtRn60rlce

— Yorgos Saslis (@gsaslis) September 27, 2021



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