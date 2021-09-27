Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Крите
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на греческом острове Крит, информирует Европейский сейсмологический центр (ESMC).
Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 06.17 по времени UTC (09.17 мск). Эпицентр располагался в 20 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее землетрясение в КНР привело к утечке более 150 тонн крепкого алкоголя.
The dust in the distance is from the 5.8R #earthquake that just hit #Crete this morning.
At only 10km depth, we REALLY FELT this one.
All good over here – just a few shattered picture frames.
Hope everyone else is doing ok!! pic.twitter.com/UtRn60rlce
— Yorgos Saslis (@gsaslis) September 27, 2021
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