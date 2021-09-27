Рыбинск. Криминальная хроника с 20 по 26 сентября

Сотрудниками полиции раскрыта кража из автомашины

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи из автомашины. Ранее в ночное время неизвестный во дворе дома на ул. Радищева, разбив стекло двери, проник в автомашину « ВАЗ 2111» и похитил оставленные владельцем в салоне денежные средства в сумме 13 тыс. рублей, очки и флеш-карту.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления житель г. Рыбинска 1995 г.р., которым даны признательные показания. Молодой человек пояснил, что денежные средства потратил. Похищенная флеш-карта изъята.

Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование уголовного дела продолжается.

Распитие спиртных напитков привело к совершению кражи

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи трех сотовых телефонов.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» сообщение местного жителя о том, что после совместного распития спиртных напитков с малознакомым, обнаружил пропажу трех сотовых телефонов. Сумма ущерба составила 19,5 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, неработающий житель микрорайона Скоморохова гора мужчина 1976 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков, находясь в гостях у заявителя, похитил из его квартиры три сотовых телефона.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи изделий из цветного металла

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из подвального помещения одного из магазинов на ул. Крестовой похищены медные трубы от холодильных камер. Ущерб от кражи составил более 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый — не работающий ранее судимый местный житель1984 г.р.

Установлено, что мужчина, путем повреждения замка, проник в подвал магазина и похитил медные трубы от рефрижераторного оборудования. В дальнейшем, изделия из цветного металла подозреваемый продал неизвестному.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража из квартиры

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи денежных средств из квартиры.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Переборы 1972 г.р. и сообщила о том, что обнаружила пропажу из квартиры денежных средств в сумме 8 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены обстоятельства совершения преступления.

Установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый житель микрорайона Волжский 1985 г.р., который находясь в гостях у заявительницы, в ходе совместного распития спиртного, воспользовавшись удобным моментом, похитил кошелек с денежными средствами из ее сумки. Денежные средства потратил. Похищенный кошелек изъят.

Подозреваемым даны признательные показания,

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейскими установлены подозреваемые в совершении хищения электрокабеля

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили электрический кабель с одного из зданий, расположенных на ул. Луговой. Сумма ущерба составила 56 тысяч рублей.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены двое молодых людей 16 и 18 лет, которыми даны признательные показания: срезанный кабель они спрятали, для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома. Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция призывает быть бдительными!

Мошенники используют разные приемы, чтобы убедить граждан действовать по их инструкциям. Телефонные мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительных операциях на банковских счетах, о попытке оформления кредита.

В ходе разговора потерпевших убеждают для обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах, выполнять все требования «сотрудников банка». Могут представиться сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники могут обратиться по имени, отчеству. Для большей достоверности преступники также применяют программы подмены телефонных номеров, таким образом, создавая видимость того, что разговор происходит с настоящим работником банка, правоохранительных органов и т.п., при этом могут называть данные реально существующих должностных лиц.

Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций никогда не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам, а так же не требуют перевести деньги на безопасный счета.

— При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счёту», «оформлении третьим лицом кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» – немедленно прекратите разговор и обратитесь в ближайшее отделение банка для уточнения информации, либо позвоните в финансовое учреждение по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты.

— Не сообщайте никому свои данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений.

— Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых Вам лиц.