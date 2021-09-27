Times – война вакцин — AstraZeneca обвиняла Pfizer в дискредитации её средства от COVID

Недавно в СМИ просочился документ, который хорошо иллюстрирует противостояние между двумя конкурирующими фармакологическими гигантами. Речь идёт о февральском письме юриста AstraZeneca Джеффа Потта, в котором он критикует члена правления Pfizer Скотта Готтлиба за распространение «необоснованных и уничижительных» сведений об эффективности «оксфордской вакцины» от коронавируса.



Reuters

В самый разгар прививочной кампании в Великобритании AstraZeneca обвиняла Pfizer в распространении дезинформации о своей вакцине против COVID-19. Об этом стало известно благодаря просочившимся в СМИ документам, пишет The Sunday Times.

Поводом для спора между компаниями послужила позиция доктора Скотта Готтлиба, который является членом правления Pfizer с 2019 года. По мнению представителей AstraZeneca, он выступал с «ошибочными, вводящими в заблуждение, спорными и уничижительными» заявлениями о средстве компании от коронавируса.

В оказавшемся в распоряжении журналистов письме, отправленном в Pfizer 17 февраля, штатный юрист AstraZeneca Джефф Потт критикует комментарии Готтлиба. Он утверждает, что слова эксперта «были бездоказательными и искажали данные исследований», а также «вызвали путаницу и неправильное впечатление, которые представляют серьёзную угрозу общественному здоровью во всём мире».

Письмо Потта стало реакцией на интервью, которое Готтлиб давал CBS News 14 февраля. Врач поставил под сомнение эффективность прививки AstraZeneca, также известной как «оксфордская вакцина», от южноафриканского штамма коронавируса и даже предположил, что она может не сработать «вообще», поясняет издание.

Впоследствии слова Готтлиба не подтвердились. Вакцина, разработанная AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, действительно является менее эффективной в борьбе со штаммом «бета», но всё же обеспечивает определённую защиту, обращает внимание The Sunday Times.

Новостной портал Tortoise, который первым опубликовал письмо Потта, подробно описывает битву между компаниями в своём подкасте. «Огульная критика вакцины AZ со стороны таких людей, как Готтлиб, влияет на её принятие во всём мире, вызывая сомнения и унося жизни», — заявил сайту один из источников.

Накануне фирмы попытались преуменьшить значение спора. В AstraZeneca заявили: «У наших компаний хорошие отношения, и наша отрасль полагается на саморегулирование, поэтому письма между компаниями, напоминающие друг другу о кодексах поведения, не являются чем-то необычным».

Компания Pfizer, в свою очередь, отвергла предположения о том, что она «стремилась подорвать чужие научные изыскания». В её официальном заявлении говорится, что Готтлиб — «опытный учёный и работник общественного здравоохранения», который «сохраняет независимость во время общественных выступлений», включая его февральское интервью CBS News.