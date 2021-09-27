Guardian – австралийский велосипедист воссоздал обложку альбома Nirvana при помощи навигатора

Велосипедист в Австралии решил отметить 30-летие альбома Nevermind группы Nirvana воссозданием изображения обнажённого ребёнка с обложки альбома, пишет британская газета The Guardian. Для этого энтузиаст использовал систему GPS-навигации, с помощью которой запечатлел на карте Аделаиды свой маршрут протяжённостью 150 км. На это у него ушло около восьми часов с остановками для захода в пекарню.



Pete Stokes Instgram/Strava

Австралийский велосипедист использовал GPS для воссоздания обложки альбома Nevermind группы Nirvana, пишет британская газета The Guardian.

Изображение обнажённого ребёнка, созданное группой Nirvana, было воспроизведено — на этот раз на ничего не подозревающих улицах Аделаиды, сообщается в статье. Энтузиаст Пит Стоукс проехал около 150 км на односкоростном велосипеде, чтобы набросать очертания знаменитой обложки Nevermind. Его маршрут, отслеживаемый навигационным сервисом Strava, сложился в изображение слегка сердитого лица ребёнка над центральным деловым районом, а также банкноты над зелёным восточным пригородом Бернсайда и Кенсингтона.

Nirvana переиздала альбом Nevermind в честь его 30-летия. На официальном сайте сказано, что они по-прежнему используют изображение обнажённого младенца, несмотря на то что Спенсер Элден, которому на момент съёмки в 1991 году было четыре месяца, подал на Nirvana в суд за сексуальную эксплуатацию.

Руководитель проекта по национальным паркам Пит Стоукс накладывает фотографии на картографическое программное обеспечение. На создание изображения ребёнка ушло около восьми часов, с остановками на то, чтобы зайти в пекарню.

«Это то, что мне сейчас нравится. Nirvana заняла своё место в моей коллекции пластинок, — рассказал он австралийскому изданию The Guardian. — Когда вышел этот альбом, я учился в средней школе — мне было около 14 лет, а именно тогда формируется любовь к музыке».

Как пишет издание, 45-летний велосипедист также «нарисовал» портрет Бетховена в честь 250-летия композитора. Помимо этого, он создавал изображения динозавров, драконов, лис и свой автопортрет.

Бегуны и велосипедисты по всему миру создают при помощи Strava рисунки, от Дарта Вейдера до предложений руки и сердца. В Перте группа велосипедистов нарисовала козу и муравьеда, также существует созданная сходным образом карта Австралии, к западному побережью которой прицепилась коала.

Майкл Уоллес из Балтимора называет это рисованием эскизов с помощью человека. В начале этого года он дал австралийской газете The Guardian несколько подсказок, как написать её название в пригороде Сиднея. Для этого необходимо лишь зарядить телефон, убедиться, что намеченный маршрут доступен и улицы проходимы, избегать мест, в которых не ловит GPS, и не забывать нажимать на клавишу «сохранить».

Наряду с животными и благожелательными посланиями, естественно, есть и более грубые попытки создания «произведений искусства» с помощью Strava. По словам Стоукса, «каждому нужно сделать член и яйца». Он сам тоже создал такое изображение, но считает, что сделал его на высоком уровне — вокруг заповедника Хью Джонсона, пишет The Guardian.