 

Из толстяка c весом в 175 кг мужчина в 44 года превратился в профессионального бодибилдера и это только начало

27.09.2021, 8:52, Разное
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Берни не следил за своим рационом и пренебрегал спортом на протяжении многих лет. Но когда его масса преодолела критическую отметку он решил изменить свою жизнь раз и навсегда.

Не так давно пользователь под ником Bernie1b17 на страницах форума Reddit рассказал свою историю, которая послужила мотивацией для многих интернет-пользователей.

Мужчина имел большие проблемы с лишним весом. Он даже не мог самостоятельно завязать шнурки, не говоря уже о постоянных проблемах в личной жизни.

Когда его масса перевалила за 170 кг, мужчина решил бороться с лишними килограммами и стал заниматься спортом.

Несмотря на свой возраст (44 года), Берни не жалел себя в спортзале и полностью перешёл на правильное питание.

Первые изменения в организме он почувствовал спустя несколько месяцев, а буквально через год, вес Берни снизился на треть.

Мужчине пришлось прибегнуть к хирургии, ведь обвисшая кожа буквально тянула его вниз. После удачной операции, Берни выложил фото, чем потряс многих форумчан. Это в буквальном смысле другой человек.

Ведь после титанических усилий никто не смог разглядеть в привлекательном бодибилдере того самого 175-килограммового толстяка.



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