 

СМИ: Ведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

27.09.2021, 8:32, Разное
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Ведущая и актриса Лариса Гузеева была экстренно доставлена в Коммунарку. Об этом рассказали журналисты ряда изданий, но сами представители знаменитости пока не выходили на связь со СМИ.
Имеется информация, что Ларисе Гузеевой вызвали скорую помощь. Она доставила ведущую в больницу, расположенную в Коммунарке. Последние несколько недель звезда проекта «Давай поженимся!» провела в Крыму. Она наслаждалась морем, солнцем и природой. На днях знаменитость обнародовала в Instagram «Историю» из частной клиники, которая находится в городе Алушта, но у фанатов это не вызвало абсолютно никаких подозрений.

Изображение взято с: Instagram @_larisa_guzeeva_
Теперь, согласно неподтвержденной информации, Гузеева находится в столичной больнице, но у нее не диагностирован коронавирус. Не исключается, что причиной госпитализации могло стать стрессовое состояние ведущей.

Изображение взято с: Instagram @_larisa_guzeeva_
Пока имеется информация, что пациентка пребывает в отдельной палате. Ее состояние нормализовалось после приема успокоительного средства. В целом Гузеева редко рассказывает о проблемах со здоровьем. Также она не любит говорить о личной жизни, пишет портал Newinform.



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