СМИ: Ведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

Ведущая и актриса Лариса Гузеева была экстренно доставлена в Коммунарку. Об этом рассказали журналисты ряда изданий, но сами представители знаменитости пока не выходили на связь со СМИ.

Имеется информация, что Ларисе Гузеевой вызвали скорую помощь. Она доставила ведущую в больницу, расположенную в Коммунарке. Последние несколько недель звезда проекта «Давай поженимся!» провела в Крыму. Она наслаждалась морем, солнцем и природой. На днях знаменитость обнародовала в Instagram «Историю» из частной клиники, которая находится в городе Алушта, но у фанатов это не вызвало абсолютно никаких подозрений.



Изображение взято с: Instagram @_larisa_guzeeva_

Теперь, согласно неподтвержденной информации, Гузеева находится в столичной больнице, но у нее не диагностирован коронавирус. Не исключается, что причиной госпитализации могло стать стрессовое состояние ведущей.



Изображение взято с: Instagram @_larisa_guzeeva_

Пока имеется информация, что пациентка пребывает в отдельной палате. Ее состояние нормализовалось после приема успокоительного средства. В целом Гузеева редко рассказывает о проблемах со здоровьем. Также она не любит говорить о личной жизни, пишет портал Newinform.