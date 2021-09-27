 

Парацетамол во время беременности может оказаться опасным для плода

27.09.2021, 8:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Парацетамол (ацетаминофен) считается самым безопасным жаропонижающим и средством для снятия легкой и умеренной боли во время беременности, но при условии, что он применяется в самой низкой дозировке и только согласно рекомендациям. В своей публикации ученые из Массачусетского университета упомянули, что будущие мамы нередко злоупотребляют препаратом, принимая парацетамол при самых разных видах боли и не соблюдая дозировку. Это грозит различными осложнениями для плода.

Чтобы получить расширенные данные о последствиях неумеренного приема ацетаминофена, ученые провели обзор исследований о применении препарата у беременных, опубликованных с 2995 по 2020 годы. Специалисты собрали все научные работы, включая результаты испытаний на животных и лабораторных экспериментов, сосредоточившись главным образом на 29 наблюдательных исследований с участием более 220 тысяч женщин и их детей.

В результате ученым обнаружили доказательства того, что прием парацетамола во время беременности может быть связан с нарушениями развития нервной системы плода, что способно привести к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и трудностям с поведением у ребенка.

Парацетамол оказался бесполезен при многих видах боли 

Рассказываем, почему нет смысла принимать его при мигрени и болях в пояснице 

Читать статью

В некоторых исследованиях оценивались схемы применения и дозировки ацетаминофена, и их результаты предполагали повышенный риск нарушений развития при повторном применении обезболивающих во время беременности.

Несколько обсервационных исследований также показали, что существует связь между использованием парацетамола во время беременности и аномалиями мочеполовой системы и репродуктивного тракта у мальчиков.

«Основываясь на этих результатах, мы считаем, что знаем достаточно, чтобы беспокоиться о потенциальных рисках для развития, связанных с пренатальным воздействием ацетаминофена, и поэтому призываем женщин к мерам предосторожности», — написали авторы обзора.

Ибупрофен и аспирин во время беременности опасны почечными нарушениями у ребенка 

Эти популярные и доступные препараты вовсе не так безобидны для будущих мам, как может показаться 

Читать статью



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / Мнение: Письмо: “Была одной из девушек встречающих дип миссии”

21.07 / 5 нелепых и опасных мифов о бюстгальтерах

12.08 / Мнение: Итоги Олимпиады в Токио, дроны-спасатели и недоверие к роботам-врачам

14.06 / Медики назвали скрытые признаки артрита

06.11 / Мнение: Итоги 4-х лет Трампа, фальсификации на выборах и реакция ОБСЕ

24.05 / Кейт Миддлтон присоединилась к принцу Уильяму в туре по Шотландии

28.08 / Джо Байден получил медаль “За успехи в джихаде”

08.09 / Анна Семенович удивила поклонников лишним весом и двойным подбородком

15.05 / Я принадлежу себе! – Айза Долматова посетовала на недостатки публичности

08.07 / Участниц группы Pussy Riot проверят на причастность к убийству президента Гаити

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика