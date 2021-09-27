Парацетамол во время беременности может оказаться опасным для плода



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Парацетамол (ацетаминофен) считается самым безопасным жаропонижающим и средством для снятия легкой и умеренной боли во время беременности, но при условии, что он применяется в самой низкой дозировке и только согласно рекомендациям. В своей публикации ученые из Массачусетского университета упомянули, что будущие мамы нередко злоупотребляют препаратом, принимая парацетамол при самых разных видах боли и не соблюдая дозировку. Это грозит различными осложнениями для плода.

Чтобы получить расширенные данные о последствиях неумеренного приема ацетаминофена, ученые провели обзор исследований о применении препарата у беременных, опубликованных с 2995 по 2020 годы. Специалисты собрали все научные работы, включая результаты испытаний на животных и лабораторных экспериментов, сосредоточившись главным образом на 29 наблюдательных исследований с участием более 220 тысяч женщин и их детей.

В результате ученым обнаружили доказательства того, что прием парацетамола во время беременности может быть связан с нарушениями развития нервной системы плода, что способно привести к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и трудностям с поведением у ребенка.

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В некоторых исследованиях оценивались схемы применения и дозировки ацетаминофена, и их результаты предполагали повышенный риск нарушений развития при повторном применении обезболивающих во время беременности.

Несколько обсервационных исследований также показали, что существует связь между использованием парацетамола во время беременности и аномалиями мочеполовой системы и репродуктивного тракта у мальчиков.

«Основываясь на этих результатах, мы считаем, что знаем достаточно, чтобы беспокоиться о потенциальных рисках для развития, связанных с пренатальным воздействием ацетаминофена, и поэтому призываем женщин к мерам предосторожности», — написали авторы обзора.

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