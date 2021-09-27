Женщина-трансгендер из Баварии впервые войдет в бундестаг

Кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, согласно предварительным итогам голосования в бундестаг, станет первой женщиной-трансгендером из Баварии в немецком парламенте, информирует телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

В своем избирательном округе в Баварии Гансерер получила 23,6% голосов. Как поясняет BR, даже если политик не получит прямой мандат, она все равно попадет в бундестаг по партийным спискам, передает РИА «Новости».

«Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге», – сообщила Гансерер. Политик намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.

Гансерер является членом ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года.

В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 25,1%, «Зеленые» набирают 13,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.