 

CNN – результаты экзитпола говорят о победе социал-демократов на парламентских выборах в Германии

27.09.2021, 8:24, Новости дня
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На парламентских выборах в Германии победу с небольшим отрывом, по всей видимости, одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), пишет CNN со ссылкой на экзитпол исследовательской группы «Выборы». В статье, однако, отмечается, что окончательные итоги голосования пока неизвестны. Понятно лишь одно: победителям этих выборов, скорее всего, предстоят длительные переговоры по формированию правящей коалиции.


Reuters

Согласно данным экзитпола, на парламентских выборах в ФРГ победу с небольшим отрывом одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), пишет CNN. Однако, как отмечается в статье, окончательный результат этого напряжённого голосования пока неясен.

Экзитпол исследовательской группы «Выборы» (Forschungsgruppe Wahlen) показал, что СДПГ набирает 25.7% голосов, правоцентристский блок ХДС/ХСС уходящего канцлера Ангелы Меркель — 24.6%, «Зелёные» — 14.4%, Свободная демократическая партия — 11.7%, «Альтернатива для Германии» — 10,7%.

Небольшой разрыв между лидерами означает, что на данный момент ничего определённого сказать нельзя. И пока невозможно назвать состав следующего правительства и сказать, кто станет новым канцлером ФРГ. Кроме того, ещё предстоит подсчитать огромное количество бюллетеней, отправленных по почте.

Однако какая бы партия ни одержала победу на выборах, стоит ожидать длительных переговоров по формированию правящей коалиции, прежде чем будет образовано новое правительство Германии.



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