 

CNN – финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу встретили в Китае как национального героя

27.09.2021, 8:24, Новости дня
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Финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, вернувшуюся на родину из Канады после сделки с американским правосудием, многие китайцы считают национальным героем, пишет CNN. Её возвращение в Поднебесную в КНР воспринимают как победу Пекина над Западом, говорится в статье.


Reuters

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая провела почти три года под домашним арестом в Канаде, вернулась на родину, в Китай, пишет CNN. Таким образом завершилась длительная борьба с Вашингтоном по поводу её возможной экстрадиции в США.

Возвращение Мэн Ваньчжоу вызвало вспышку национальной гордости в Китае, где её освобождение было изображено как дипломатическая победа Пекина.

США обвиняли её в мошенничестве, связанном с предполагаемыми нарушениями санкций против Ирана. Она была арестована в Ванкувере в декабре 2018 года. Пекин назвал случившееся политическим арестом, инициированным тогда ещё администрацией Трампа, и неоднократно требовал её освобождения.

Юридическое противостояние вокруг финдиректора Huawei обострило напряжённость в отношениях между Китаем, Соединёнными Штатами и Канадой, особенно когда Пекин после ареста Мэн Ваньчжоу задержал двух канадцев. Этот шаг КНР многие расценили как политическое возмездие, говорится в статье.

Мэн разрешили вернуться на родину в прошлую пятницу, после того как были достигнуты договорённости с Министерством юстиции США об отсрочке судебного разбирательства в её отношении до конца 2022 года, после чего обвинения с неё могут быть сняты. Через несколько часов после её освобождения два задержанных Китаем канадца, Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, также вышли на свободу.

В китайском интернете новость о возвращении Мэн приковала внимание общественности и доминировали в обсуждениях. Пользователи сети следили за её полётом через Северный Ледовитый океан, а десятки миллионов человек смотрели онлайн-трансляцию её прибытия по государственным СМИ. Многие называли финдиректора Huawei национальным героем и приветствовали её возвращение как символ победы Китая над Западом.

В субботу вечером в городе Шэньчжэнь на юге Китая, где находится штаб-квартира технологического гиганта Huawei, была устроена торжественная встреча Мэн. она вышла из самолёта в красном платье, без маски и помахала толпе из более чем 100 человек, которые размахивали китайскими флагами и кричали: «Добро пожаловать домой».

Рупор Коммунистической партии Китая People’s Daily охарактеризовал возвращение Мэн на родину как «крупную победу китайского народа», пишет CNN.



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