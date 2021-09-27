 

“Думать о винишке и кайфовать”. Арсен Аваков показал “счастливое лицо и улыбку”

27.09.2021, 8:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Пить или не пить? Вот в чем вопрос! Вот вопрос вопросов субботнего вечера. Гамлетовская, практически, драма… в выборе”, – написал 57-летний Аваков, приложив к посту свой портрет крупным планом.

Позже в комментариях он дописал: “Да, всем кому до 21 – на пробежку. Остальным – большинством голосов “ура!”. В конце предложения Аваков поставил значок “бокал вина”.

Пост экс-главы МВД собрал больше 3 тыс. лайков и почти 350 комментариев.

“Вернись”, – попросил 4teddy6, на что Аваков ему ответил: “Сначала вино”.

“Благодарю за позитив! У вас такое счастливое лицо и улыбка – выпить надо!” – написала tynashulz.

“Вот что значит послать все к черту и стать счастливым человеком. Думать о винишке и кайфовать”, – считает libenko1986.

View this post on Instagram

A post shared by Arsen Avakov (@arsenik78)

Контекст:

Аваков возглавлял украинское МВД больше семи с половиной лет – с февраля 2014 года. 13 июля он подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Сейчас министерство возглавляет бывший народный депутат от “Слуги народа” Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил Зеленский, 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.02 / Шесть человек погибли при крушении военного самолета в Мексике

24.03 / Средняя смертность от коронавируса в Украине – 1,9%, в четырех регионах выше – Минздрав

03.09 / В ЕС заявили, что пока не будут торопиться с признанием “Талибана”

02.07 / Малые предприятия общепита освободили от НДС

04.08 / Гибралтар наш — Мадрид развернул в США «тайную кампанию» по убеждению конгрессменов

21.06 / Правила аренды электросамокатов ввели в Казани

31.10 / В “Слуге народа” голосование за отставку судей КСУ назвали безальтернативным вариантом

25.06 / Снова анонсирован самый дешевый в мире смартфон

13.10 / ЕС планирует упростить путешествия на своей территории

05.03 / В США допустили ввод новых санкций против участников проекта “Северный поток – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика