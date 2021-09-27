В Сан-Марино на референдуме поддержали легализацию абортов

Всего проголосовало 14 558 граждан из 35 411 имеющих право голоса. 11 119 граждан проголосовали за легализацию, 3265 (22,7%) – против.

Граждане отвечали на вопрос: “Хотите ли вы, чтобы женщине разрешили добровольно прервать беременность в течение 12 недель беременности, а также в случае, если существует опасность для жизни женщины или если есть аномалии и пороки развития плода, которые представляют серьезный риск для физического или психологического здоровья женщины?”.

Как отмечает Associated Press, Сан-Марино было одним из последних европейских государств, в которых аборты по-прежнему считались уголовно наказуемыми. Запрет на аборты ввели в 1865 году.

Женщинам Сан-Марино, желающим сделать аборт, приходилось ехать в соседнюю Италию для проведения процедуры. Сторонники референдума утверждали, что это возлагает на них чрезмерное финансовое бремя, а также несправедливо по отношению к женщинам, забеременевшим в результате изнасилования.

Противники легализации абортов утверждали, что в Сан-Марино даже несовершеннолетние могут получить бесплатные противозачаточные средства в аптеках, в том числе таблетки для экстренного прерывания беременности. Католическая церковь также выступила против легализации.

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