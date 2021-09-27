 

“Как повзрослела”, “Красотка”. В сети появилось фото дочери Кличко

27.09.2021, 8:16, Новости дня
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“Я люблю тебя, девочка моя. Ты моя душа, мой мудрейший учитель. Я благодарю жизнь за то, что она выбрала меня твеой матерью. Где бы ты ни была, чем бы ты ни занималась в этой жизни – будь счастлива и знай: я всегда рядом с тобой, мой ангел”, – подписала снимок 47-летняя Наталья Кличко.

“Прекрасные леди!” – прокомментировала пост rina_atro.

“Как повзрослела Лиза, а ты – красавица вне времени”, – написал in_cruises_alyx_kemper.

“Какие вы красотки. Она такая взрослая уже”, – считает emiliya__emi.

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A post shared by Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Контекст:

Елизавета-Виктория Кличко родилась 24 ноября 2002 года в США, у нее американское гражданство. У девушки есть старший брат Егор-Дэниел Кличко (2000) и младший Максим-Александр (2005).

Виталий и Наталья Кличко женаты с апреля 1996 года. Наталья в прошлом спортсменка и фотомодель. Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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