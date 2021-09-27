Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» стартовали под Краснодаром

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» начинается на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран», – передает ТАСС сообщение ЮВО. По данным пресс-службы, бойцы пакистанского спецназа прибыли в Краснодар в понедельник.

На учениях военные отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств.

В учении будет задействовано около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО. От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.