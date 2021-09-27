 

Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» стартовали под Краснодаром

27.09.2021, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСовместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» начинается на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран», – передает ТАСС сообщение ЮВО. По данным пресс-службы, бойцы пакистанского спецназа прибыли в Краснодар в понедельник.

На учениях военные отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств.

В учении будет задействовано около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО. От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / В мире: Турция теснит Россию в Закавказье с помощью исламистов

28.01 / В Ливане в ходе столкновений между протестующими и полицией пострадало более 200 человек

17.11 / «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Гонконг

29.06 / “Выглядите бомбезно”, “Красотулечка!”. Эктор Хименес-Браво надел вышиванку. Фото

09.06 / В РФ появится новый автобренд Ultra Tank

23.09 / Эксперт: Социальная поддержка российских семей важна для решения стратегических задач государства

26.07 / Российский рынок акций открылся снижением

09.09 / Лукашенко объяснил, зачем вышел на публику с автоматом

19.08 / В ветеранской организации заявили, что Globalmoney сотрудничает с незаконными банками в ОРДЛО и банками в РФ

30.07 / ЦБ объявил об ужесточении правил для потребкредитов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика