В районе горы Фалаза в Приморье пропали три туристки

Три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье, спасатели отправились на их поиски, информирует региональный главк МЧС.

Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота – 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый «тысячник» Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители, передает РИА «Новости». Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.

«27 сентября… от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины, которые 25 сентября отправились в турпоход, и до настоящего времени их местоположение неизвестно», – говорится в сообщении.

Для поисков на место предполагаемого маршрута движения группы направлены спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю, а также сотрудники полиции.

Всего к поискам привлечены восемь человек и три единицы техники.

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