 

У страдающих мигренью подтвердились проблемы со сном

27.09.2021, 7:36, Разное
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Участники исследований отвечали на множество вопросов, связанных с особенностями их сна: сколько времени им требуется, чтобы заснуть, как долго спят ночью, принимают ли снотворные и так далее. Эти ответы оценивали при помощи специальной шкалы для определения качества сна.

Во многих исследованиях ученые оценивали качество сна участников в лабораторных условиях при помощи специальных приборов. Таким образом, авторы нового метаанализа располагали как субъективной, так и объективной информацией о сне.

Мигрень

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Исследование показало, что у людей с мигренью показатели качества сна, согласно опросам, были существенно хуже, чем у тех, кто не болел мигренью. Особенно плохо на характеристики сна влияла хроническая мигрень.

Инструментальное наблюдение за сном показало, что и у детей, и у взрослых с мигренью становится короче так называемый быстрый сон (фаза быстрого движения глазных яблок) по сравнению с показателями их здоровых ровесников. Нарушения быстрого сна часто особенно выражены накануне приступа мигрени. Еще один симптом, который может провоцировать такое нарушение сна – повышенная поверхностная чувствительность кожи.

Быстрый сон

Фаза быстрого сна (REM-фаза) – период, во время которого тонус мышц тела снижен, а глаза быстро двигаются. В это время людям часто снятся натуралистичные сны. Эта фаза сна физиологически отличается от остальных. Ее сокращение – признак ухудшения качества сна. С ним связывают рад проблем со здоровьем, включая головную боль, ожирение, снижение когнитивных способностей.

Дети с мигренью в целом меньше спали, но засыпали быстрее по сравнению со здоровыми сверстниками. Ученые полагают, что последнее связано с тем, что этим детям не хватает сна.

Помимо снижения качества сна, мигрень связана с бессонницей, сомнамбулизмом, бруксизмом, нарколепсией и синдромом беспокойных ног. Об этом CNN сообщил доктор Радж Дасгупта (Raj Dasgupta) из Университета Южной Калифорнии, который не принимал участия в исследовании.

Советы по гигиене сна людям с головной болью

Хороший и регулярный сон позволяет облегчить головную боль, в частности, мигрень.

  • Старайтесь ложиться спать ежедневно в одно и то же время. Важно выработать четкие циркадные ритмы.
  • Помните, что большинству взрослых требуется 7-9 часов сна.
  • Проводите больше времени на улице, при естественном свете.
  • Сделайте в спальне как можно более спокойную обстановку (включая хорошее затемнение, комфортабельную кровать, минимум приборов с источниками света).
  • Старайтесь делать упражнения до обеда, перед сном они нежелательны.
  • Попытайтесь бросить курить.
  • Не лежите долго в постели, если не спите.
  • Перед сном не употребляйте кофеин и алкоголь – эти вещества могут снизить качество сна.

Благотворительная организация Migraine Trust



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