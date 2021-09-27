У страдающих мигренью подтвердились проблемы со сном
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Участники исследований отвечали на множество вопросов, связанных с особенностями их сна: сколько времени им требуется, чтобы заснуть, как долго спят ночью, принимают ли снотворные и так далее. Эти ответы оценивали при помощи специальной шкалы для определения качества сна.
Во многих исследованиях ученые оценивали качество сна участников в лабораторных условиях при помощи специальных приборов. Таким образом, авторы нового метаанализа располагали как субъективной, так и объективной информацией о сне.
Мигрень
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Исследование показало, что у людей с мигренью показатели качества сна, согласно опросам, были существенно хуже, чем у тех, кто не болел мигренью. Особенно плохо на характеристики сна влияла хроническая мигрень.
Инструментальное наблюдение за сном показало, что и у детей, и у взрослых с мигренью становится короче так называемый быстрый сон (фаза быстрого движения глазных яблок) по сравнению с показателями их здоровых ровесников. Нарушения быстрого сна часто особенно выражены накануне приступа мигрени. Еще один симптом, который может провоцировать такое нарушение сна – повышенная поверхностная чувствительность кожи.
Быстрый сон
Фаза быстрого сна (REM-фаза) – период, во время которого тонус мышц тела снижен, а глаза быстро двигаются. В это время людям часто снятся натуралистичные сны. Эта фаза сна физиологически отличается от остальных. Ее сокращение – признак ухудшения качества сна. С ним связывают рад проблем со здоровьем, включая головную боль, ожирение, снижение когнитивных способностей.
Дети с мигренью в целом меньше спали, но засыпали быстрее по сравнению со здоровыми сверстниками. Ученые полагают, что последнее связано с тем, что этим детям не хватает сна.
Помимо снижения качества сна, мигрень связана с бессонницей, сомнамбулизмом, бруксизмом, нарколепсией и синдромом беспокойных ног. Об этом CNN сообщил доктор Радж Дасгупта (Raj Dasgupta) из Университета Южной Калифорнии, который не принимал участия в исследовании.
Советы по гигиене сна людям с головной болью
Хороший и регулярный сон позволяет облегчить головную боль, в частности, мигрень.
- Старайтесь ложиться спать ежедневно в одно и то же время. Важно выработать четкие циркадные ритмы.
- Помните, что большинству взрослых требуется 7-9 часов сна.
- Проводите больше времени на улице, при естественном свете.
- Сделайте в спальне как можно более спокойную обстановку (включая хорошее затемнение, комфортабельную кровать, минимум приборов с источниками света).
- Старайтесь делать упражнения до обеда, перед сном они нежелательны.
- Попытайтесь бросить курить.
- Не лежите долго в постели, если не спите.
- Перед сном не употребляйте кофеин и алкоголь – эти вещества могут снизить качество сна.
Благотворительная организация Migraine Trust
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