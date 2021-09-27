 

“Ну наконец-то!”, “Не согласна!”. “Танцы со звездами” покинула уже третья пара

27.09.2021, 7:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На этот раз пара танцевала ча-ча-ча, но по итогам судейского и зрительского голосований набрала меньше всего баллов.

“Друзья мои, очень жаль, что не удалось исполнить все танцы, которые я хотел. Но я обещаю, что я их изучу дома. Большая честь быть с вами на одном паркете. Спасибо вам! Спасибо судьям, постановщикам, всем”, – прокомментировал в эфире результаты Суровцев.

“Всем спасибо! Было занимательно”, – написал позже актер на официальной странице шоу в Instagram.

“Не согласна! У них есть прогресс, в отличии от многих других участников”, – прокомментировала результаты шоу maryyysummer.

“Ну наконец-то! Я думала, опять кого-то сильного выгонят!” – не скрывала эмоций пользователь с ником irinka_mandarinka_sp.

View this post on Instagram

A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Первыми по итогам голосования шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, вторыми – актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 11 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / В Москве у финансиста украли 15 млн рублей во время покупки биткоинов

28.01 / Грета Тунберг призвала участников Давосского форума покончить с «пустой болтовнёй» о климате и экологии

27.06 / Трое погибших: неадекватный водитель спровоцировал ДТП в Иркутской области

28.01 / “ФСБ ездит по стране и следит, чтобы западные спецслужбы никого не убили, но каждый раз про…бывается”. В соцсетях обсуждают расследование Bellingcat о причастности ФСБ к убийству трех человек

06.09 / В октябре компания Amazon представит телевизоры с поддержкой Alexa

31.08 / Абэ заявил Путину о готовности к диалогу для заключения мирного договора

30.01 / Стало известно о начале испытаний «умных» снарядов для новейшего комплекса «Деривация-ПВО»

21.08 / Парламент Белоруссии заявил ЕС о недопустимости внешнего вмешательства

07.07 / Мятежники из Йемена пообещали обстреливать дворцы военачальников Саудовской Аравии

29.12 / Песков заявил, что в Кремле хотят нормализовать отношения с Киевом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика