Социал-демократы лидируют на выборах в Германии – предварительные результаты ЦИК

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала больше всего голосов – 25,7%. Вторым идет блок “Христианско-демократического союза” и “Христианско-социалистического союза в Баварии” (ХДС/ХСС) – 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а баварскую партию ХСС поддержали 5,2%.

На третьем месте расположились партия “Зеленые” с 14,8%, на четвертом — Свободная демократическая партия с 11,5%, а “Альтернатива для Германии” стала пятой с 10,3%.

По этим результатам СДПГ получает ориентировочно 206 мест в Бундестаге, ХДС – 151, “Зеленые” – 118, Свободная демократическая партия – 92, “Альтернатива для Германии” – 83, “Христианско-социалистический союз в Баварии” – 45.

Контекст:

26 сентября в Германии проходили выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 8.00 и закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому). В выборах принимали участие 47 партий.

Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Бундестаг – однопалатный орган народного представительства в ФРГ. Выборы проходят каждые четыре года, депутатов выбирают по смешанной системе.

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