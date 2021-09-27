 

Вучич пригрозил ответить на нападение на сербское население Косово

27.09.2021, 7:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСербские силы не входили на территорию Косово, но отреагируют на нападение на сербское население в крае, если не отреагирует НАТО, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич подчеркнул, что его страна «не поднимала армию и полицию», а «повысила» их «готовность». Сербия не вошла на территорию Косово «не потому, что не считает Косово и Метохию своей территорией», а «в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

Сербия «недвусмысленно указала» генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что не хочет «ставить под угрозу мир никоим образом» и намерена «ждать» реакции НАТО 24 часа, сообщил Вучич. Однако если «продолжится погром» сербского населения, «Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году».

Напомним, после провокации властей самопровозглашенного Косово, сербское население Ибарского Колашина вышло на акции протеста, начало строить баррикады. Приштина ответила тем, что прислала спецназ с бронетехникой и снайперов.



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