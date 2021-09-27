 

Мнение: О предстоящем провале (п)резидента Путина

27.09.2021, 6:24, Разное
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Некоторые вещи можно предсказать, даже не будучи ни Нострадамусом, ни Вангой. Одна из них напрямую связана с нынешним российским президентом Владимиром Путиным. И с теми, безусловно и абсолютно правильными поручениями, которые он в очередной раз выдал.

Тем более обидно, что предстоящий провал напрямую касается практически каждого восьмого в современной России.

Президент России Владимир #Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва. Первая среди них — свести уровень бедности до минимума.

Ага. Он самый очередной «крестовый поход» богатых против бедных. Сколько их уже было за годы юридического и фактического правления нынешнего бессменного лидера! А воз и ныне там ©

Последние 15 лет число бедных в России остаётся плюс-минус постоянным, невзирая на все усилия парламента, правительства и, особенно, Росстата.

Почему же так происходит? Неужели «хозяин» и его подчинённые плохо стараются?

В сущности, победить #бедность можно тремя способами. Первыйдать голодным рыбу. Второйпредоставить им удочку. И третий – как-то иначе считать бедняков. До недавнего времени в России комбинировали первый и третий способы с явным преобладанием последнего.

А наиболее действенным, как показывает мировой опыт, является именно второй путь. Но как раз им власть почему-то не особо желает идти.

Какой это путь? Не самый простой, хотя все рецепты известны:
– Уменьшить риски бизнеса.
– Ослабить регуляторный пресс.
– Дать волю бизнесменам, поддержать их льготными кредитами, распечатать избыточные резервы, отойти от рестрикционной денежно-кредитной и бюджетной политики.

Но для этого надо в первую очередь кардинально изменить отношение к бизнесу и образу бизнесмена как наверху, так и внизу. Продвигать новую «национальную идею»: бизнесмен – это не жулик, а человек, двигающий страну вперёд. Человек, создающий рабочие места. Человек-труженик.

Но разве это согласуется с логикой силовиков? А с убеждениями основной массы населения? Хотя, кстати, много раз уже предметно доказывалось: правовая и регуляторная среда в России такова, что почти ни в одной сфере нельзя работать, не нарушив хотя бы одно из устарелых, избыточных и взаимно противоречивых регулирующих постановлений государства. Скажем, по нормам пожарной безопасности все запасные выходы в торговых центрах, кинотеатрах и даже ресторанах должны легко открываться изнутри, а по правилам антитеррористической защищённости их необходимо держать запертыми и опечатанными. Как вот это можно совместить?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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