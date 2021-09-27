 

Талибы объявили о возобновлении рейсов из аэропорта Кабула

27.09.2021, 6:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДвижение «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим) заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам, сообщил представитель МИД временного правительства Афганистана Абдул Кахар Балхи.

«Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула были решены, и аэропорт полностью готов к внутренним и международным рейсам, «Исламский эмират Афганистан» (самоназвание политической системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) заверяет все авиакомпании в готовности к сотрудничеству и рассчитывает, что авиакомпании и страны, которые совершали ранее полеты в Кабул, возобновят рейсы», – отметил Абдул Кахар Балхи, передает РИА «Новости».

Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики «Талибана» 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.

Ранее талибы захотели возобновить авиасообщение с Россией и Турцией.

Напомним, 13 сентября первый после вывода американских войск коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула. До этого первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.



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