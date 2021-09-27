СДПГ выиграла парламентские выборы в Германии

Победу на выборах в Бундестаг одержала Социал-демократическая партия Германии, СДПГ набирает 25,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных всех округов.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,1%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За «Зеленых» проголосовали 14,8% избирателей, за Свободную демократическую партию – 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%, передает РИА «Новости».

При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам), передает ТАСС.

Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «Ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов.