Ария Ленина

Раскрывает взгляд вождя на главную социологическую проблему.

Петр Саруханов / «Новая газета»

У нас традиция погромная, и нам она верна, а если вам мила укромная, уютная весна, мы с грациозностью слона пошлем вас на, на, на! (из оперы «Варшавянка»)

ОТ АВТОРА

Я заканчиваю музыкальную трилогию «Золушка» — «Беспредельщица» (по драме Островского «Бесприданница») — «Варшавянка» (о первой русской революции, роковых революционерках, студентах и провокаторах). Поскольку сейчас компартия благодаря властным гонениям переживает некий ренессанс, мне кажется полезным опубликовать арию Ленина, раскрывающую взгляд вождя на главную социологическую проблему. Ленин исполняет шансон «Партийная организация и партийная литература», канканируя на сцене с революционными матросами и идейными работницами.

Ленин (поначалу плавным речитативом): Сейчас художники нередко уверяют, Что можно в схватке быть на третьей стороне, Коллег-борцов они фальшиво укоряют За подчинение диктату, то есть мне! Они намерены поддержку обрести в нас, Они расчетливо играют в объективность, Внушая прочим и себе, Что можно в классовой борьбе Остаться чистыми, играя на трубе, Бе! Бе!

Да полноте! Который год нам? Кому вы врете, любезные друзья? Жить в обществе И быть свободным, И быть свободным от общества нельзя! Нельзя смотреться замечательно по нашим временам, Нельзя сочувствовать мечтательно обеим сторонам, Не стоит сетовать в печати на бардак и тарарам, Нельзя сочувствовать рабам, А только нам, нам, нам!

А то вот есть еще любители такие, Что и к борьбе не призывали испокон, Что опасаются разнузданной стихии, Но верят истово в порядок и закон. Они кричат, что не по нраву никому мы, Напоминают нам об участи коммуны, А ведь она — comment ça va – Лишь в том была и неправа, Что слишком верила в красивые слова.

Находчивым И сумасбродным Всегда приятна кровавая резня! Жить в обществе И быть свободным, И быть свободным от общества нельзя! А тем, кто болен милосердием по нашим временам, Остерегая нас с усердием ходить по головам, Тот ближе к Тихонам и Сергиям, чем к Марксу или нам, Гуманность выбросьте к хренам, Не то съедят, ням, ням!

А то вот есть еще поборники свободы, А то вот есть еще сторонники добра – Как бы поклонники тропической погоды Во льдах Архангельска и в городе Петра! Они уверены в плодах своих утопий, Они намерены тут сделать, как в Европе, Чтобы невинность соблюсти И «Капитал» приобрести, Как бы подсахарить, прости, родные шти!

Вам хочется Быть самым модным, Но это крайне опасная стезя! Жить в обществе И быть свободным, И быть свободным от общества нельзя! У нас холодная, огромная, бездомная страна, У нас традиция погромная, и нам она верна, А если вам мила укромная, уютная весна, Мы с грациозностью слона Пошлем вас на, на, на!

(Сrescendo, на авансцене.) Вы с творчеством Антинародным Хотите выжить, над бездною скользя! Жить в обществе И быть свободным, И быть свободным от общества нельзя! Нельзя свободным быть от общества, избравши роль творца, Нельзя свободным быть от отчества, когда вы сын отца, А несогласные растопчутся до самого конца, Хоть вы от пяток до лица Такая ца-ца-ца!

Дмитрий Быков

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