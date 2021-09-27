 

15 фото из обычной жизни русского человека, которые шокируют любого иностранца

27.09.2021, 6:10, Разное
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Любой иностранец знает, что Россия очень контрастная и суровая страна с множеством стереотипов по типу медведей балалаек.

Однако мы до сих пор продолжаем удивлять иностранцев, в какой-то степени поддерживая национальные стереотипы, превращая снимки из жизни в настоящие мемы, которые расходятся за границей и продолжают смешить и удивлять людей по ту сторону океана.

То, что ни хотелось видеть, приземляясь в аэропорту

Иди погуляй, чего весь день дома сидишь?

Как выглядит больница в России и в фильме ужасов

Поставил автомат Калашникова, чтобы крышка капота не закрылась

Типичное лето и зима в России

Как так вообще?

Медведь — друг любого русского

Не правильная вакцинация

Ну, привет

Парковка в России — жесткая штука

Обычный обед в русской семье

Одно фото, а столько боли

Чем себя еще занять, дожидаясь полицию

Лайфхак из Советского учебника

Чего только не встретишь на дорогах России



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