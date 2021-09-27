15 фото из обычной жизни русского человека, которые шокируют любого иностранца
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Любой иностранец знает, что Россия очень контрастная и суровая страна с множеством стереотипов по типу медведей балалаек.
Однако мы до сих пор продолжаем удивлять иностранцев, в какой-то степени поддерживая национальные стереотипы, превращая снимки из жизни в настоящие мемы, которые расходятся за границей и продолжают смешить и удивлять людей по ту сторону океана.
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