 

День Воздвижения Креста Господня: Что нельзя делать 27 сентября

27.09.2021, 5:54, Разное
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27 сентября – важный день для всех верующих. Именно в этот день отмечается День Воздвижения Креста Господня. Существует огромное количество поверий и традиций, которые необходимо соблюдать.

Что же нельзя делать 27 сентября?

Считается, что в этот день запрещено начинать что-то новое. Говорят, что лучше сосредоточиться на уже начатых делах, закончить их, а потом приступать к следующему. Также многие верят, что 27 числа лучше не ходить в лес

Традиции

27 сентября обязательно нужно сходить в церковь. Тысячи верующих в этот день молятся, благодарят Господа и просят, чтобы он защитил их.

Раньше люди раскладывали у себя дома сушеные ягоды и шишки. Эти атрибуты считались символом теплой зимы. Также это делалось для того, чтобы каждый член семьи был здоров.

История

День Воздвижения Креста Господня всегда ассоциировали с завершением бабьего лета и началом зимы. Существует огромное количество традиций, что нужно делать, чтобы зима оказалась теплой, а в случае, если она все-таки будет холодной, что делать, чтобы не заболеть.

Так, многие девушки и женщины именно в этот день квасят капусту. Каждый должен съесть это блюдо, чтобы стать более крепким перед началом заморозков.



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