Hill – только плохие новости от врача — Трамп рассказал, что может остановить его от участия в выборах

В недавнем интервью Дональд Трамп заявил, что только проблемы со здоровьем способны сорвать его потенциальное участие в новой гонке за пост президента США в 2024 году. При этом экс-глава Белого дома отметил, что в настоящий момент «чувствует себя очень хорошо», передаёт The Hill.



Reuters

Дональд Трамп продолжает «открыто заигрывать» с идеей о своём переизбрании. Накануне бывший президент США дал понять, что только проблемы со здоровьем способны сорвать его участие в новой гонке, пишет The Hill.

В свежем телеинтервью у Трампа поинтересовались, что может помешать ему вновь побороться за Белый дом в 2024 году. «Что ж, я не… полагаю, звонок от доктора с плохими новостями или что-то в этом роде, верно?» — ответил он.

«В жизни всякое случается. Всё происходит по божьей воле. Но чувствую себя очень хорошо», — добавил Трамп, который в 2017 году был самым старым вступающим в должность президентом, пока этот титул не перешёл Джо Байдену.

Экс-президент также признался, что он игнорировал рекомендации главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он консультировал Белый дом при Трампе по коронавирусу и теперь является главным медицинским советником Байдена, поясняет The Hill.

«Он проработал там около 40 лет или около того, ведь так? Он стал частью убранства. Но если подумать, я действительно делал в значительной степени противоположное тому, что он говорил», — заявил Трамп. По его словам, Фаучи скорее похож на пиарщика, чем на врача.