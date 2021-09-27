 

Hill – только плохие новости от врача — Трамп рассказал, что может остановить его от участия в выборах

27.09.2021, 5:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В недавнем интервью Дональд Трамп заявил, что только проблемы со здоровьем способны сорвать его потенциальное участие в новой гонке за пост президента США в 2024 году. При этом экс-глава Белого дома отметил, что в настоящий момент «чувствует себя очень хорошо», передаёт The Hill.


Reuters

Дональд Трамп продолжает «открыто заигрывать» с идеей о своём переизбрании. Накануне бывший президент США дал понять, что только проблемы со здоровьем способны сорвать его участие в новой гонке, пишет The Hill.

В свежем телеинтервью у Трампа поинтересовались, что может помешать ему вновь побороться за Белый дом в 2024 году. «Что ж, я не… полагаю, звонок от доктора с плохими новостями или что-то в этом роде, верно?» — ответил он.

«В жизни всякое случается. Всё происходит по божьей воле. Но чувствую себя очень хорошо», — добавил Трамп, который в 2017 году был самым старым вступающим в должность президентом, пока этот титул не перешёл Джо Байдену.

Экс-президент также признался, что он игнорировал рекомендации главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он консультировал Белый дом при Трампе по коронавирусу и теперь является главным медицинским советником Байдена, поясняет The Hill.

«Он проработал там около 40 лет или около того, ведь так? Он стал частью убранства. Но если подумать, я действительно делал в значительной степени противоположное тому, что он говорил», — заявил Трамп. По его словам, Фаучи скорее похож на пиарщика, чем на врача.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Россияне рассказали о жизни после коронавируса

25.04 / Итальянский эксперт: Смерть Навального принесет пользу только Западу

09.03 / “Предлагали псевдонимы, маски”. Фоззи из ТНМК рассказал, кто записал матерный припев для их новой песни

17.07 / Авиакомпания севшего в тайге Ан-28 назвала размер компенсации пассажирам

14.11 / Назван единственный наследник Джигарханяна

29.05 / wPolityce – «благодаря» польскому суду, смоленские диспетчеры смогут поехать в Польшу за покупками

18.11 / Санду поблагодарила Путина за поздравление с победой на выборах

11.09 / NI – учения «Запад-2021» не угрожают безопасности Европы

09.03 / В Германии в некоторых федеральных землях вновь заработали спортзалы

09.03 / Ученые назвали опасных животных, которых люди ошибочно считают милыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика