 

Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска

27.09.2021, 5:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПотенциальный новый космический турист предпочел российский корабль «Союз» кораблю Илона Маска Crew Dragon из-за надежности отечественной космической техники, сообщил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко.

«Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры – у него позиция: он хочет лететь только на «Союзе». Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon.



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