Найдены останки жертв крушения Ка-27 в Камчатском крае
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В Камчатском крае нашли останки всех жертв крушения вертолета Ка-27 авиационного отряда ФСБ, сообщил источник.
Источник «Интерфакса» сообщил, что «погибли все пять человек, находившихся на борту».
Напомним, в четверг вечером с вертолетом была потеряна связь. На следующий день стало известно, что в результате крушения все находившиеся на борту погибли. Вертолет принадлежал пятому отдельному авиационному отряду ФСБ.
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