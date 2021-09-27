Найдены останки жертв крушения Ка-27 в Камчатском крае

В Камчатском крае нашли останки всех жертв крушения вертолета Ка-27 авиационного отряда ФСБ, сообщил источник.

Источник «Интерфакса» сообщил, что «погибли все пять человек, находившихся на борту».

Напомним, в четверг вечером с вертолетом была потеряна связь. На следующий день стало известно, что в результате крушения все находившиеся на борту погибли. Вертолет принадлежал пятому отдельному авиационному отряду ФСБ.