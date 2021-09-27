От Знарка до Знарка

Опальный тренер возвращается в сборную РФ по хоккею, но пока неофициально.



Фото: РИА Новости

Новость о возвращении в национальную сборную безработного творца олимпийской победы — 2018 Олега Знарка затмила даже уход вечного Рене Фазеля с поста президента Международной федерации хоккея. Владислав Третьяк против обыкновения не стал дожидаться удобного момента и слил информацию в кулуарах конгресса ИИХФ. Поправить знаменитого вратаря пришлось помощнику президента РФ Игорю Левитину, отметившему, что обсуждение еще продолжается, решение еще не принято, кандидатура нового тренера еще не утверждена.

Все понятно: речь идет о деле государственной важности, поскольку новый поход за олимпийским золотом оказался под большим вопросом после трех лет безраздельного властвования в хоккее другого фигуранта — Романа Ротенберга, чья бурная деятельность и привела к ситуации, которую Вячеслав Фетисов за день до сенсации назвал «бардаком».

Бедный, бедный российский хоккей… Кто только над ним не измывался, кто только к нему не примазывался, кто только не уничтожал на фоне красивых лозунгов! Но Роман Борисович Ротенберг, конечно, переплюнул всех. Де-факто первым лицом российского хоккея его никто не назначал — он стал им самолично и совершенно безнаказанно, вполне освоившись в роли реформатора и одновременно хранителя традиций.

Никто и пикнуть не смел, когда пять лет назад он закрутил ретроавантюру под названием «Красная машина», никто особо не возражал, когда он делал питерский СКА базовым клубом сборной, никто не поставил под сомнение правомочность изобретенной им для себя должности «глава штаба сборных», никто, кроме «Новой», по существу не разбирался с вопросом, почему во главе главной команды страны обязательно должен стоять главный тренер СКА.

Все это имеет прямое отношение к тому, что произошло с Олегом Валерьевичем Знарком в последние годы.

Знарок пришел в СКА, имея за спиной два Кубка Гагарина с «Динамо» и золото чемпионата мира — 2014 в Минске. Брутальный пацан из Усть-Катава Челябинской области, которого, когда он был игроком, не обтесали ни советская еще Латвия, ни Германия, солидным европейцем так и не стал и в роли тренера харизматичности не утратил, отлично вписавшись в российские реалии рубежа нулевых и десятых.

В первом же сезоне-2016/2017 Знарок принес СКА Кубок Гагарина, в феврале 2018-го «сборная олимпийских атлетов из России» выиграла в Пхёнчхане первое российское золото, а через пару месяцев проигравший в финале Западной конференции московским одноклубникам Знарок пинком был не только сброшен с обоих стульев, но и вышвырнут из хоккея.

Полагаю, что инициатором стал Роман Борисович Ротенберг, а Владислав Третьяк как президент ФХР объяснил произошедшее психологической усталостью золотого тренера. Конфликт между Ротенбергом и Знарком зрел долго, но что стало непосредственным поводом для расставания, до сих пор непонятно. Не то деньги не поделили, не то славу, не то кто-то кого-то послал, но возражать Ротенбергам — это не от бандитов в рижском кафе отбиваться, тут последствия серьезнее, чем шрамы на лице.

Первый вице-президент Федерации хоккея РФ Роман Ротенберг. Фото: РИА Новости

Понятно, что Знарок не подарок, а ореол пусть странной, но все же олимпийской победы мог только добавить ему строптивости, однако выглядело все диковато. Тренеру указали его истинное место, народ слегка посудачил, но год о Знарке вообще не вспоминали. В один момент даже показалось, что ему выписали запрет на профессию, но высочайшей милостью все-таки дозволили возглавить московский «Спартак», который со Знарком лишь ненадолго ожил.

А Ротенберг-младший, вступив в новый олимпийский цикл, развернулся во всю мощь. Впереди был Пекин-2022, и в топку будущей новой олимпийской победы угодили поочередно главные тренеры СКА и сборной Илья Воробьев, затем Алексей Кудашов, а до кучи и Валерий Брагин. Каждая смена тренеров сопровождалась словами о плановой олимпийской стратегии, каждую смену хоккейная общественность встречала уже без восторга, но согласно субординации с пониманием, а высшим достижением безумного трехлетия стала бронза-2019, завоеванная под руководством Ильи Воробьева на чемпионате мира в Братиславе.

Когда главного автора «чуда в Баффало-2011» и специалиста по молодежному хоккею Валерия Брагина в главной команде стал подменять Игорь Ларионов, а сам Валерий Николаевич нынешней весной провалился на чемпионате мира в Риге, в ротенберговской «стратегии» перестали что-либо понимать уже все, не исключая Кремль. Олимпиада в Пекине надвигалась неотвратимо, а первые лица в лице Третьяка и Ротенберга мямлили, что изменения в тренерском штабе будут зависеть от того, кто поедет в Пекин.

Когда бесконечные переговоры между НХЛ и Международным олимпийским комитетом завершились в пользу участия в Играх сильнейших хоккеистов планеты, оказалось, что плана Б у Федерации хоккея РФ не имеется. Вопросы о Знарке, однако, уже начали задавать, Третьяк отвечал, что есть Брагин, а «два года в «Спартаке» показали, что Знарок не сумел поднять команду на новый уровень». Ротенберг про персоналии благоразумно помалкивал, но ситуация не могла оставаться туманной сколь угодно долго. Когда до самого верха дошло, что мальчик Р. заигрался и растерялся, очевидно, в приказном порядке было велено прекратить бардак и срочно вернуть опального тренера. От приказа до выполнения прошло несколько часов, но как все переменилось!

Главный тренер сборной РФ по хоккею и клуба СКА Валерий Брагин. Фото: РИА Новости

Теперь Третьяк охарактеризовал Знарка совсем по-другому, чем месяц назад: «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель, чемпионат в Минске это доказал». Новость в первые же часы прокомментировали едва ли не все влиятельные люди российского хоккея — кроме самого Знарка и «стратега», который вряд ли рассчитывал на появление бывшего строптивого подчиненного. Чепчики в воздух уже полетели.

Валерия Брагина назначат консультантом у Знарка — как три с лишним года назад назначали Знарка консультантом у Брагина, причем в «молодежке».

В СКА Валерий Николаевич пока еще главный. В помощниках у Олега Валерьевича будут Алексей Жамнов, с кем он работал четыре года в сборной и два года в «Спартаке», и Сергей Зубов. Как он сработается с Ротенбергом, не очень понятно. По идее, пора бы «реформатору» указать на дверь, но, возможно, Кремль уже приказал им забыть о прошлых распрях, обязав работать рука об руку на благо российского хоккея. В этом случае стороны выступят с заявлением, что ничего и никогда между ними не было и они готовы вести дружину российских легионеров туда, где сияет восток: к золоту.

Второму золоту в этом случае не бывать, да ему вообще, скорее всего, не бывать, но процесс становится интереснее. Во всех смыслах.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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