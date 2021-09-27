Тревожное открытие: микропластик обнаружили в первом кале новорожденных



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Ученые из США и Канады провели анализ мекония трех новорожденных, кала шести детей в возрасте одного года и 10 взрослых человек. Меконием называют самый первый стул ребенка, он формируется, когда ребенок пребывает в утробе матери. Авторов исследования интересовало содержание двух распространенных типов пластика в образцах.

У всех взрослых и годовалых детей, участвовавших в исследовании, ученые обнаружили один или два вида пластика в стуле. В среднем, его количество было больше в испражнениях детей.

Микропластик был и в части образцов мекония новорожденных. То есть, его воздействие может начинаться еще внутриутробно. Ранее ученые уже обнаруживали микропластик в плаценте.

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Авторы называют свое исследование пилотным. То есть, его результаты предварительны, они дают ученым ориентир — нужно ли более глубоко исследовать эту тему.

Изучение влияния микропластика на здоровье находится лишь на начальных этапах, поэтому будет справедливым сказать, что его вред еще не определен. Исследователи склонны связывать его потенциальную опасность с соединениями, подражающими действию гормонов, которые часто содержит пластик. Предполагается, что действие этих веществ может негативно влиять на сон, повышать риск бесплодия, нарушений обмена веществ и даже некоторых видов рака.

«К сожалению, в современном мире дети подвергаются воздействию большого количества факторов, отдаленные эффекты которых неизвестны», – сказал Wired Курунтачалам Каннан (Kurunthachalam Kannan) из Нью-Йоркского университета, соавтор исследования.

Насколько сильными (или слабыми) ни были бы эффекты компонентов пластика, ученые опасаются, что в раннем возрасте они могут оказаться намного более опасными. Они связывают это с тем, что гормоны играют важную роль в развитии, в частности, в половом созревании.