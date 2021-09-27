Daily Mail – нехватка рабочей силы подталкивает Британию к ослаблению миграционных ограничений

Количество объявлений о найме в Великобритании достигло рекордного значения за этот год — 1,9 миллионов вакансий. Страна особенно нуждается в водителях грузовиков, недостаток которых уже привёл к перебоям поставок продовольствия в супермаркеты и топливному кризису. Для разрешения этой проблемы некоторые эксперты призывают правительство Бориса Джонсона смягчить иммиграционные правила, передаёт Daily Mail.



Reuters

Количество объявлений о найме на работу в Великобритании достигло наивысшего значения как минимум за текущий год. В настоящий момент в стране предлагается почти 2 миллионов вакансий, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Конфедерации найма и трудоустройства (REC).

По последним данным организации, с 13 по 19 сентября в Соединённом Королевстве было размещено 220 тыс. объявлений, в результате чего их общее число выросло до 1,9 млн. Самыми востребованными за этот период стали сиделки (55 тыс. предложений), повара (36 тыс.), продавцы-консультанты (32 тыс.), уборщики (28 тыс.), работники металлопромышленности (22 тыс.) и персонал бара (6,5 тыс.).

Кроме того, аналитика REC показывает, что за последнюю неделю было размещено более 7,5 тыс. объявлений о поиске водителей грузовых автомобилей. Некоторые компании пытаются завлечь новые кадры, предлагая зарплату свыше £50 тыс. в год.

Исполнительный директор REC Нил Карберри предположил, что большое количество объявлений о найме — это положительный момент. Но вместе с тем он предупредил, что нехватка рабочей силы может замедлить восстановление страны от пандемии.

«Количество вакансий растёт во всех регионах Великобритании. Это хорошие новости, и мы видим, что на новых должностях начинают работать больше сотрудников, чем когда-либо, но спрос со стороны работодателей остаётся высоким. Нехватка рабочей силы и связанные с этим трудности с наймом создают ограничения для экономики, препятствуют росту производства и инновациям, поэтому жизненно важно справиться с ней как можно быстрее», — подчеркнул Карберри, призвав правительство и экспертов решать эту проблему сообща.

Наиболее тревожная тенденция — недостаточное количество водителей фур. По оценке экспертов, эта отрасль Британии остро нуждается в 100 тыс. специалистов. Профильные группы и министры объясняют нехватку шофёров брекситом и COVID-19. Но какими бы ни были её причины, она «вызвала хаос» в транспортной отрасли Соединённого Королевства, обращает внимание Daily Mail.

Накануне BP объявила, что дефицит водителей грузовиков означает, что компания не сможет обеспечить топливом некоторые из своих заправок. Эта новость вызвала панику среди британских автолюбителей, которые начали массово скупать бензин и дизель.

Нефтяной гигант проинформировал правительство о том, что его способность транспортировать бензин и дизельное топливо сильно зависит от кризиса цепочки поставок. Глава британского отдела розничной торговли ВР Ханна Хофер заявила, что кабинету министров необходимо осознать «безотлагательность ситуации», которую она назвала «плохой, очень плохой».

Хоффер предупредила, что компания имеет «две трети нормального уровня запасов на терминалах АЗС, необходимых для бесперебойной работы», и что эти объёмы «быстро уменьшаются». По её прогнозам, ограничение поставок начнётся «очень скоро».

Отсутствие водителей грузовых автомобилей также негативно сказалось на ассортименте супермаркетов. В стране появились опасения о нехватке продовольствия и даже игрушек в рождественский период.

Правительству Бориса Джонсона посоветовали рассмотреть возможность смягчения иммиграционных правил, чтобы справиться с кризисом занятости. Министр транспорта Грант Шаппс намекнул на такую возможность, пообещав, что он «сделает всё возможное и невозможное», чтобы справиться с «системной проблемой» нехватки водителей грузовых автомобилей. Политик также призвал людей не поддаваться панике при покупке топлива.

В случае серьёзного осложнения ситуации британский кабмин планирует задействовать армию для перевозки бензовозов. «Если это действительно поможет, мы их (военных. — ИноТВ) привлечём», — заверил Шаппс.

Между тем очереди на автозаправках, предупреждения о нехватке продовольствия, рост цен на газ, который привёл к банкротству многих энергетических компаний, напоминают о «зиме недовольства» 1978 года, которая характеризовалась массовыми забастовками и протестами. Британские власти опасаются, что эти события могут повториться, подчёркивает Daily Mail.