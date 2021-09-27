 

В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против России

27.09.2021, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против россиян остается открытым, его решение будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы, сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался за последние несколько лет, когда со стороны граждан России, в том числе отбывающих наказание, были слышны «очевидные призывы» объявить санкции против конкретных российских чиновников и предпринимателей, передает ТАСС.

«И действительно звучали инициативы приравнять это (призывы ввести санкции против россиян) к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что на фоне тех вызовов, с которым сталкивается Россия, этот вопрос «будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию».

В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.

В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Дочь Заворотнюк показала младшего брата

14.04 / ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения РФ от западных платежных систем

01.04 / Президент Германии вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

02.07 / Мнения: Очень трудно спорить с зеркалом

15.01 / В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 8,2 тыс человек

29.06 / Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России – Беларусь

05.08 / Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 135

08.01 / “В Новый год с любимыми!” Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец

21.11 / Das Erste – 75 лет назад Нюрнбергский процесс положил начало современным судам над военными преступниками

04.03 / Байден назвал «неандертальским мышлением» отмену масочного режима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика