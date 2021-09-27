В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против России

Вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против россиян остается открытым, его решение будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы, сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался за последние несколько лет, когда со стороны граждан России, в том числе отбывающих наказание, были слышны «очевидные призывы» объявить санкции против конкретных российских чиновников и предпринимателей, передает ТАСС.

«И действительно звучали инициативы приравнять это (призывы ввести санкции против россиян) к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что на фоне тех вызовов, с которым сталкивается Россия, этот вопрос «будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию».

В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.

В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей.