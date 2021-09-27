 

В Первоуральске задержали участкового и помощника машиниста

27.09.2021, 4:32, Разное
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…обвиняемых в изнасиловании 12-летней девочки.

В Первоуральске задержали 33-летнего участкового и 41-летнего помощника машиниста, обвиняемых в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Свердловской области.

По информации издания Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, ребенка «обманным» путем заманил в гости к участковому помощник машиниста. После того, как над девочкой надругались оба мужчины, она обратилась в полицию.

По словам старшего помощника руководителя управления СК по Свердловской области Александра Шульги, возбуждено уголовное дело о ряде преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Обоим фигурантам предъявили обвинение, им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Младший лейтенант полиции работал в должности участкового полтора года, в тот день у него был выходной. Помощник машиниста был ранее судим — за угрозы убийством, убийство, кражу и разбой.

Месяц назад в Тюмени арестовали бывшего полицейского по делу об убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. Мужчина с 2008 по 2011 год работал помощником участкового в РОВД Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дел об исчезновении с 1997 года еще девяти детей в Тюмени.

Источник: Новая газета



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