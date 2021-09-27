Инструкция по выживанию для Саши – Личное мнение

Тимати взял гибучую Сашу в Сочи.



Фото: Соцсети

Понятно, что девчонке из Чернигова очень хочется задержаться возле инфантильного и небедного мужичка из Москвы.

Надо помочь, как считаете?

Грузная Решетова моих советов не послушала. Всё переврала, обосралась и теперь пытается пристроиться, как мне кажется, к правоверному мусульманину. И тут обосрётся. Вот увидите.

Сашенька же, если меня послушает, проведёт несколько весёлых лет рядом с, в общем-то, воспитанным и добродушным холостяком на каблуках. А, может, и дольше продержится.

Итак: ходи сюда, золотка, учить буду.

Правило 1: Держись подальше от Симоны.

Не надо с ней знакомиться. Не пытайся ей понравиться, состроив из себя хорошую девочку.

Девка, пришившая к 19 годам силикон, отпилившая нос и притащившаяся с чемоданом в Москву к мужику после курортного романа, априори не может быть хорошей в глазах Симоны Яковлевны.

И в этом нет ничего страшного, поверь.

Сторонись бабку до тех пор, пока она сама к тебе не полезет. Когда полезет из любопытства — всё равно сливай, избегай. Не надо летать с ней вместе на отдых и посещать совместные мероприятия. Ни в коем случае.

Если Тимур не женат на тебе официально, ты в её глазах — не часть семьи.

Не надо пытаться в эту семью влезть. Не твоя поляна — да и хорошо.

Бабка кое-как терпит Шишкову, но только лишь потому, что у Алёны нет характера. Она пассивна, бесхребетна и незаметна. Ты не такая, а потому с тобой будет война.

И пока ты её проиграешь.

Правило 2: Не вступай в перепалки с бывшими наложницами Тимура.

Они будут тебя провоцировать. Выводить на ревность. Тонко, как им кажется, оскорблять.

Не отвечай.

Это — обиженные женщины, которых Юнусов отказался хотеть. И Шишкова, и Решетова — сбитые лётчики.

Придать значимость им можешь только ты сама в своей собственной голове, если поведёшься на их провокации и поддашься чувству ревности, на которое они будут тебя выводить.

Не просматривай их Инстаграмы. Забей. Они рожали писями, а, значит, Тимуру неинтересны.

Правило 3: Не рожай.

Не тащи Тимура в брак. Не будь такой, как Шишкова и Решетова.

Это для них штамп в паспорте и фамилия Юнусова — недостижимая мечта.

А ты расслабься. Тимурка — не такой уж и крутой, но отдыхать с ним, возможно, и весело. Вот и отдыхай.

Кстати, в Москву ты с чемоданом притащилась слишком рано, а потому — см. правило ниже.

Правило 4: Свали.

Не надо выбрасываться в жизнь Юнусова десантом. Ты не морской котик, в конце концов.

Глупые бабы боятся, что их будет в жизни мужчины слишком мало, а их наоборот — слишком много и слишком рано.

Ты чего в Сочи сразу после Греции потащилась? Тимур позвал, а ты и рада? Покидала труселя в чемодан и полетела?

Поторопилась. Надо было отказать. Ты же не женщина «по щелчку», верно?

После Сочи лети в Киев и живи там своей жизнью. Не надо пытаться закрепиться в Москве, притащив зубную щётку поближе к Юнусову.

Пусть тебя будет слишком мало.

Правило 5: Брось Тимура.

Ты юна. У тебя отличная фигура. Ты занималась гимнастикой.

Ты круче Юнусова с его каблуками, мамой и бывшими наложницами.

Если же ты неумна, и это правило тебе не подходит, то перечитай первые четыре пункта и действуй соответсвенно.

Услышишь — будешь в шоколаде. Нет — повторишь судьбу Шишковой и Решёткиной.

Эх, какая же я всё-таки добрая, да?

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