Мнение: Выборы в Германии. Экзит-полы

На выборах в Германии по данным экзит-полов побеждают социал-демократы.

ХДС/ХСС c одним из худших с 1949-го года результатов на 2-м месте

На 3-м зеленые, но отстали прилично, так что Берброк вряд ли будет канцлером, а вот в правительство может попасть, если ее возьмут в коалицию.

В целом, выборы подводят жирную черту под эпохой Меркель. При таки результатах, мы увидим либо большую коалицию СДПГ + ХДС/ХСС, либо гипотетическую коалицию ХДС/ХСС c "зелеными" и "свободными демократами".

Но пока подождем официальных результатов.

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