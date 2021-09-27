 

Мнение: Выборы в Германии. Экзит-полы

27.09.2021, 3:50, Разное
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На выборах в Германии по данным экзит-полов побеждают социал-демократы.
ХДС/ХСС c одним из худших с 1949-го года результатов на 2-м месте
На 3-м зеленые, но отстали прилично, так что Берброк вряд ли будет канцлером, а вот в правительство может попасть, если ее возьмут в коалицию.
В целом, выборы подводят жирную черту под эпохой Меркель. При таки результатах, мы увидим либо большую коалицию СДПГ + ХДС/ХСС, либо гипотетическую коалицию ХДС/ХСС c "зелеными" и "свободными демократами".
Но пока подождем официальных результатов.

Источник: Colonel Cassad



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