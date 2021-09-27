Мнение: О крутом лайфхаке: как годами не платить ипотеку, живя в ипотечной квартире

Основано на реальной истории, между прочим. Возможно, она даже попадёт в Книгу рекордов Гиннесса как прецедент самого долгого ипотечного неплатежа.

Один предприимчивый молодой человек лет около 30 купил просторную трёшку с огромной кухней в совсем не дешёвом столичном районе. Естественно, в ипотеку: откуда ему было бы взять такие #деньги налом? Внёс первый платёж, после чего… сделал банку ручкой

Как вы думаете, сколько он продержался в новом жилье?

Ответ под катом, вероятно, вас очень сильно удивит.

23 года!

Ещё раз, теперь словами. Двадцать три года прошло с того момента, как молодой человек вселился в свою квартиру, которую только теперь у него отберут по финальному решению суда. А самого выселят на улицу…

ОК, придётся раскрыть карты. Эта #история случилась не у нас, не в России. Собственно, и наш ипотечный рынок для массового заёмщика – несколько моложе. Российский закон «Об ипотеке» был принят только в 1998 году, а реально кредиты стали выдаваться уже в XXI веке.

Итак, в 1998 году 29-летний Гурамрит Ханспал взял кредит на покупку в районе Ист-Мидоу в Нью-Йорке квартиры с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, а также дополнительным санузлом. Тогда её стоимость составляла 290 тыс. долл. Заёмщик внёс первый платёж, после чего забил на банк, объявив о своей неплатёжеспособности.

Кредитор, естественно, пытался уладить дело по-хорошему, а когда из этого ничего не вышло, передал долг коллекторам. Те пытались наложить арест на квартиру, но Гурамрит Ханспал трижды, год за годом, подавал иски о защите от кредиторов в соответствии с американским законодательством о банкротстве. Даже для Америки это является нонсенсом. Но парню это удалось!

Затем шли суды, апелляции, кассации… Через 10 лет с момента покупки злополучной квартиры коллекторская фирма… сама обанкротилась из-за кризиса 2008 года. Затем её портфель просроченных долгов перешёл к банку Chase. Тот попытался выселить злостного неплательщика, но не тут-то было! Гурамрит Ханспал засыпал банк лавиной исков, оспаривая переход долга к новому владельцу. Он использовал любую правовую лазейку, чтобы максимально затянуть процесс. В том числе, вовлекая в него всё новых и новых адвокатов: каждый раз это становилось основанием для судьи, чтобы отложить слушания.

Вся эта юридическая ботва… продлилась ещё 10 лет. В итоге Chase переуступил долг ещё одной коллекторской фирме. Та поначалу попыталась уладить дело миром, предложив своему оппоненту 20 тыс. долл. в качестве компенсации по мировому соглашению. Гурамрит Ханспал отказался. В результате счета только последнего истца против него и только за последние три года превысили 150 тыс. долл.

Последняя уловка, к которой прибег Гурамрит Ханспал – защита от кредиторов в рамках программы помощи жертвам CoVID-19. Но дорогостоящие адвокаты истца сумели убедить судью, что ответчик не может считаться добросовестным приобретателем спорной квартиры, а является наглым захватчиком. Теперь его ждёт кусок картона под Бруклинским мостом… если только опять не случится чуда.

Но всё же – 23 года жить в неплохой квартире практически бесплатно, если не считать расходов на адвокатов. Впрочем, есть подозрение, что ловкий заёмщик пользовался услугами стажёров не самых крупных юридических фирм, что свело его расходы к минимуму.

В России меж тем ипотеку платят намного более послушно, чем любые другие #кредиты. В народе сильна вера в злых банкиров, которые «в случае чего» выселят незадачливого заёмщика со всем семейством в никуда: российские законы позволяют отобрать за просрочки даже то ипотечное жильё, которое является единственным. И уже немало есть судебных решений в пользу кредиторов, несмотря на детей и прочие обстоятельства. Но всё же каждый случай индивидуален.

А вдруг и в России найдётся свой Гурамрит Ханспал?

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