В Дагестане 35 тыс. человек остались без света из-за непогоды

В Дагестане без света остались около 35 тыс. человек в 12 районах из-за непогоды, сообщила пресс-служба минэнерго республики.

«В Дагестане из-за непогоды остались без света 35 тыс. потребителей в 12 районах. В основном – горных и предгорных. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах», — сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что к аварийно-восстановительным работам привлекли технику и ремонтные бригады. Ситуация на энергообъектах региона находится под контролем, мониторинг усилен.

Ранее сообщалось, что из-за ливня в Сочи поезда и электрички идут с опозданием, пять самолетов были отправлены на запасные аэродромы Краснодара и Анапы.