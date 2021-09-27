 

Украину обнадежили результаты выборов в Германии

27.09.2021, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЛюбая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

По словам министра, «Украину интересует одно – какой будет коалиция». Хотя «имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция», сказал Кулеба. Глава МИДа заявил, что «сейчас из тех комбинаций», которые он видит, «коалиция будет благоприятной» для Киева «при любых обстоятельствах», если «не будет никаких форс-мажоров».

Кулеба заявил, что украинская сторона «системно работала со всеми ведущими силами Германии», «прошлась по каждой политической силе, которая сейчас будет вести коалиционные переговоры». Министр подчеркнул, что Германия – это «страна, где нужно системно работать». По его словам, «туда нельзя приехать и один раз поговорить», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Напомним, по результатам exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,5%. «Зеленые» порлучают 14,3%, Свободная демократическая партия (либералы) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Левые – 5%.

Немецкий ЦИК опубликовал предварительные данные голосования на выборах в Бундестаг из более чем половины округов Германии. СДПГ лидирует с 25,4%, ХДС/ХСС набирает 25,1%, «Зеленые» – 13,8%, СвДП – 11,2%, «Альтернатива для Германии» – 10,6%. При этом «Левые» пока не проходят пятипроцентный барьер, у них 4,2%. Эти данные не учитывают разницу результатов по одномандатным округам и партийным спискам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / Совет ЕС призвал освободить Навального и задержанных на акциях в его поддержку

15.04 / В Совфеде пообещали «зеркальный ответ» на возможные санкции США

13.04 / Кроссоверы Cadillac подорожали в РФ в апреле 2021 года на 80 — 200 тысяч рублей

28.08 / В музее Освенцима отреагировали на скандальный флешмоб в TikTok

06.03 / В Сумах задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение полиции

16.07 / Американский сенатор Дурбин на встрече с Яценюком заявил, что США будут непоколебимым союзником украинского народа

06.07 / Гран-при Австралии «Формулы-1» отменили из-за коронавируса

26.03 / Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина»

21.09 / В Украине за сутки сделали 108 тыс. прививок от коронавируса

26.05 / Гетманцев: За два года президентства Зеленского у Украины впервые появился шанс для серьезного экономического прорыва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика